Вестник Кавказа

В Дагестане открыт обход Дербента

В Дагестане открыт обход Дербента
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Автомобильный обход города Дербент открылся в Дагестане. Сегодня по новой дороге было запущено автодвижение.

Обход Дербента открылся для автотранспорта, в церемонии запуска новой дороги принял участие глава Дагестана Сергей Меликов.

"Движение на новой автодороге протяженностью 3,7 км в Дербенте запущено. <…> Автодорога позволит значительно снизить нагрузку на транспортные потоки на федеральной дороге и в центральных районах"

– администрации главы Дагестана

Обход идет от федеральной трассы до набережной в Дербенте, автомобильный поток пойдут в стороне от жилых домов, а также позволит туристам экономить время в пути.

Как рассказал глава республики, на очереди строительство новой транспортной артерии.

"Скоро начнется реализация масштабного проекта - строительства федеральной трассы в обход Дербента и Дагестанских Огней"

– Меликов

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