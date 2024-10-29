В Дагестане открыт обход Дербента

Автомобильный обход города Дербент открылся в Дагестане. Сегодня по новой дороге было запущено автодвижение.
Обход Дербента открылся для автотранспорта, в церемонии запуска новой дороги принял участие глава Дагестана Сергей Меликов.
"Движение на новой автодороге протяженностью 3,7 км в Дербенте запущено. <…> Автодорога позволит значительно снизить нагрузку на транспортные потоки на федеральной дороге и в центральных районах"
– администрации главы Дагестана
Обход идет от федеральной трассы до набережной в Дербенте, автомобильный поток пойдут в стороне от жилых домов, а также позволит туристам экономить время в пути.
Как рассказал глава республики, на очереди строительство новой транспортной артерии.
"Скоро начнется реализация масштабного проекта - строительства федеральной трассы в обход Дербента и Дагестанских Огней"
– Меликов