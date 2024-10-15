В строительство трех участков обходной дороги Дербента вложат более 11 млрд рублей

В Дербенте построят дорогу в обход города. Подрядчиков выберут по результатам конкурса.

В Дагестане проводится открытый конкурс на поиск подрядчика, который построит три участка дороги в обход Дербента. В создание участков трассы запланировано вложить более 11 млрд рублей, говорится на портале госзакупок.

Выигравшая тендер организация должна будет возвести дорогу из четырех полос, а также перестроить объекты энергетической инфраструктуры. Протяженность транспортного объекта составит порядка 18 км.

Ранее было объявлено о проведении конкурсов по реализации других этапов строительства обходной дороги в Дербенте. Предполагается сооружение развязок, мостов, путепроводов, а также организация движения общественного транспорта. На эти мероприятия планируется потратить более 24 млрд рублей.