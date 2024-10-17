Южный Дагестан временно лишат газоснабжения

Жители южной части Дагестана останутся без газа. Причина — обновление газопроводов. Отключение будет производиться в два этапа.
Жители городов и сел, расположенных в южной части Дагестана, на сутки останутся без газа, пишет пресс-служба компании «Газпром газораспределение Дагестан».
Как отметили в компании, отключение газоснабжения в 25 населенных пунктах юге республики связано с проведением плановых работ по обновлению газопроводов-отводов.
Отмечается, что отключение будет проходить в два этапа: 29 октября газа не будет в Дербенте и еще 11 селах Дагестана, а на следующий день в 13 населенных пунктах.