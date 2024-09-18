В кафе в центре Махачкалы прогремел взрыв газа

Сегодня днем в одном из кафе в центре столицы Дагестана прогремел взрыв, из за которого пострадал мужчина: бригада скорой доставила его в больницу, а пожар потушили прибывшие по вызову пожарные.

В одном из кафе на улице рядом с центром Махачкалы сегодня прогремел взрыв газовоздушной смеси, вслед за которым в помещении начался пожар, пострадал мужчина, сообщает пресс-служба регионального МЧС РФ.

"В Махачкале, в кафе на улице Юсупова, произошел хлопок газовоздушной смеси с дальнейшим возгоранием. Огонь охватил 30 кв м помещения"

- МЧС РФ по Дагестану

Пострадавшего мужчину госпитализировала бригада "скорой помощи", оперативно прибывшая на место происшествия, передает "Интерфакс".

Пожар, вспыхнувший в помещении кафе, оперативно потушила команда пожарных, прибывшая по вызову.