Вестник Кавказа

Взрыв газа разрушил дом и убил владельца на юго-востоке Казахстана

Взрыв газа разрушил дом и убил владельца на юго-востоке Казахстана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Газ взорвался сегодня в жилом доме в одном из сел Алматинской области. В результате есть жертва: погиб хозяин этого дома. Есть и раненые.

Взрыв газа прогремел сегодня в селе Жалпаксай в Алматинской области, о трагедии сообщают местные СМИ.

Дом, в котором произошло ЧП, полностью снесло взрывной волной. Еще четыре дома, расположенных по соседству, получили серьезные повреждения.

В результате взрыва есть жертва. Он унес жизнь хозяина дома, где произошло трагическое событие, пишет Sputnik Казахстан.

В момент взрыва в доме были грузчики, которые доставили туда холодильник. Мужчины отлетели на несколько метров, однако угрозы для их жизней нет.

По данным СМИ, уничтоженный взрывной волной дом был газифицирован совсем недавно, в прошлом году. По словам родных погибшего, мужчина часто делился с ними опасениями, что газ взорвется. Однако все оборудование, которое работало в строении, прошло проверку специалистов.

Серьезные повреждения получил и расположенный рядом дом. Еще в трех строениях оказались выбиты стекла.

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