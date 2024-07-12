Вестник Кавказа

Взрыв газа в частном доме прогремел в Ингушетии

Взрыв газа в частном доме прогремел в Ингушетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ЧП случилось сегодня в селении Зязиков-Юрт в Малгобекском районе. В частном доме взорвался газ, после чего начался пожар. Несколько человек пострадали.

Газ взорвался сегодня в селе Зязиков-Юрт, об этом рассказали в МЧС Ингушетии.

Сигнал о происшествии был получен в 11:18 мск. Спасатели направились на место событий.

Там они установили, что в частном доме произошел взрыв газа. После хлопка начался пожар. Площадь дома – более ста квадратных метров.

Жертв в результате инцидента нет, однако были ранены два человека. Их доставили в больницу в Малгобеке.

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