Взрыв газа на стройке в Чечне: есть жертвы

На крупной стройке в Чечне сдетонировали газовые баллоны, пятеро погибших и множество пострадавших, в том числе и граждан Дагестана, написал в своем Telegram-канале глава региона Сергей Меликов.

На крупной строительной площадке в Чечне произошел взрыв газовых баллонов, пятеро строителей погибли, 22 человека пострадали, написал в своем Telegram-канале глава Дагестана Сергей Меликов, добавив, что среди них есть и дагестанцы.

"Сразу связался с чеченскими коллегами. Спасибо им за оперативную помощь, которая позволила спасти жизни людей. Ведь в таких ситуациях счет идет на минуты. Поручил вице-премьеру Дагестана Абдурахману Махмудову держать ситуацию на контроле, работать в тесном взаимодействии с коллегами из Чечни и оказывать им любую помощь"

- Сергей Меликов

Также Меликов выразил свои самые искренние соболезнования и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Известно, что трагедия произошла на стройплощадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района Чечни, как сообщили в Шатойской межрайонной больнице, погибли пять человек, еще 21 пострадал.

На месте работают спасатели и следователи, которые выясняют причину чрезвычайного происшествия. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил при ведении строительных работ.