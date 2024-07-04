Автобус разбился в Дербентском районе: есть погибшие

Авария с участием личного автомобиля и маршрутки с пассажирами произошла в Дербентском районе РД. В результате столкновения более десяти человек получили травмы различной тяжести и погиб один ребенок. Более подробную информацию сейчас выясняет полиция.

На федеральной трассе "Кавказ" недалеко от Дербента произошло крупное ДТП – автобус с пассажирами и легковая машина врезались друг в друга. На данный момент среди пострадавших числится более десяти человек. Об этом рассказало местное отделение МВД.

"Сегодня, 11 июля 2024 года, примерно в 13:00 мск, на 961 км ФАД "Кавказ", в Дербентском районе, водитель автомобиля LADA Priora выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирским автомобилем ГАЗель"

- МВД Дагестана

По информации от ведомства, погиб ребенок пятилетнего возраста, который находился среди пассажиров автобуса. Остальные детали произошедшего еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.