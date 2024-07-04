Смертельное ДТП лишило жизни двух молодых дагестанцев

ДТП с участием трех машин произошло в Дагестане. Жертвами автоаварии стали три человека. Трагедия произошла в Карабудахкентском районе.

Пресс-служба МВД Дагестана сообщила о ДТП, которое произошло сегодня ночью в Карабудахкентском районе республики.

Участниками аварии стали три автомобиля. По данным ведомства, водитель «Гранты» врезался в «ЗИЛ 130», который затем столкнулся с «Приорой».

Отмечается, что жертвами автоаварии стали 25-летний владелец «Гранты» и его 31-летний пассажир. Они умерли на месте происшествия.