Вестник Кавказа

Массовое ДТП с автобусом произошло в Северной Осетии

Массовое ДТП с автобусом произошло в Северной Осетии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На дороге в Северной Осетии столкнулись четыре транспортных средства. Среди участников ДТП - автобус, пострадали несколько пассажиров.

Сегодня в Северной Осетии произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, есть пострадавшие, информирует МЧС региона.

В автомобильной аварии на трассе Дигора-Ардон приняли участие пассажирский автобус Mercedes Sprinter, грузовик Газель, фура МАN и легковушка Kia Optima. При столкновении пострадали три человека, все они пассажиры автобуса. Пострадавшие доставлены в Ардонскую Центральную районную больницу.

ДТП привело к перекрытию дороги, последствия происшествия устраняют 12 специалистов и 3 единицы спецтехники. Причины инцидента устанавливаются.

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