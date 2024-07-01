Массовое ДТП с автобусом произошло в Северной Осетии

На дороге в Северной Осетии столкнулись четыре транспортных средства. Среди участников ДТП - автобус, пострадали несколько пассажиров.
Сегодня в Северной Осетии произошло ДТП с участием четырех транспортных средств, есть пострадавшие, информирует МЧС региона.
В автомобильной аварии на трассе Дигора-Ардон приняли участие пассажирский автобус Mercedes Sprinter, грузовик Газель, фура МАN и легковушка Kia Optima. При столкновении пострадали три человека, все они пассажиры автобуса. Пострадавшие доставлены в Ардонскую Центральную районную больницу.
ДТП привело к перекрытию дороги, последствия происшествия устраняют 12 специалистов и 3 единицы спецтехники. Причины инцидента устанавливаются.