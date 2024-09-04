Россияне стали чаще отдыхать в Азербайджане осенью

Азербайджан - одно из недооцененных россиянами, но набирающих популярность направлений для отдыха. Осенью туристам в Азербайджане доступны как отдых на море, так и санаторный и спа-отдых, городской и аграрный туризм.

Туры в Азербайджан на осень россияне в этом году бронируют активнее, чем в прошлом, туроператоры сообщают о росте спроса в несколько раз, информирует АТОР.

Так, «Интурист», «Русский Экспресс» и Coral Travel сообщают о росте популярности осеннего отдыха в Азербайджане в два раза, PEGAS Touristik - о росте на 47%, FUN&SUN и Anex - 20%. По данным туроператора Let`s Fly ( входит в «Слетать.ру»), объем бронирований путевок в Азербайджан на осень сейчас в 5,5 раз больше, чем год назад.

Средний чек тура составляет 95,5 тыс рублей, за год цены выросли примерно на 19%.

Сейчас Азербайджан входит в число самых популярных стран СНГ для отдыха осенью. Спрос на поездки в Азербайджан привел к увеличению перевозки, отчего авиабилеты стали доступнее. Прямые рейсы в Баку есть из 14 российских городов.

В сентябре в Азербайджане еще можно купаться, но не только море манит россиян. В Азербайджане есть возможности для винного и аграрного туризма, популярны экскурсионные программы, а в санаториях можно отдохнуть дешевле, чем на Ставрополье.

Также туристов влекут красивая природа, вкусная кухня, безвизовый режим, отсутствие языкового барьера. Многие едут в Баку ради шоппинга, другие выбирают оздоровительный отдых на курорте Нафталан.