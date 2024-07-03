Зачем ехать в Азербайджан в сентябре 2024?

Осень в Азербайджане мягкая: солнце уже не жарит, а Каспий радует по-летнему теплой водой. В это время года в Баку традиционно проводят множество разнообразных общественных, культурных и спортивных мероприятий. Расскажем о некоторых из них.

Гран-при Формулы-1

Время проведения: 13-15 сентября в Баку.

Впервые Ф-1 под названием Гран-при Европы прошла на улицах Баку в 2016 году. С 2017 года она называется Гран-при Азербайджана. Помимо самой гонки, одного из самых популярных спортивных событий мирового масштаба, бакинский этап неоднократно признавался по-особому зрелищным из-за красоты самой трассы. Разработкой трассы занималась компания Tilke Engineering. Архитектору Герману Тильке удалось связать воедино спортивные требования трассы Ф-1 с эстетикой центральных улиц Баку, где история и современность, соседствуя и соревнуясь, создают неповторимый пейзаж для одного из самых зрелищных спортивных событий.

© Фото: azerbaijanf1.com

Чем уникальна бакинская трасса Формулы-1?

Длина. 6-километровая трасса включает 20 поворотов как левых, так и правых, что делает ее самой длинной из городских.

6-километровая трасса включает 20 поворотов как левых, так и правых, что делает ее самой длинной из городских. Скорость. Максимальная скорость 335 км в час, средняя - 208 км в час, что делает трассу самой скоростной из городских.

Максимальная скорость 335 км в час, средняя - 208 км в час, что делает трассу самой скоростной из городских. Зрелищность. Особенностью бакинского трека, выделяющей его из других автодромов, считается участок трассы, по которому болиды едут во встречных направлениях, что делает картину для зрителя особенно впечатляющей. Безопасность. Безопасность зрителей обеспечена мощной бетонной перегородкой.

Трибуны и цены на Формулу-1 в Баку

Основные трибуны, расположенные вдоль всей трассы, носят названия "Апшерон", "Филармония", "Сахиль", "Бульвар" и "Мугам". Цены на билеты на них различаются существенно в зависимости от точек обзора гонки. К примеру, трибуна "Апшерон", расположенная напротив гаражей команд-участниц, максимально даст почувствовать адреналин, который пронизывает гонщиков перед стартом. Также с этой трибуны вы можете наблюдать за пит-стопами, от которых зачастую зависят успех или неудача команд-участниц. Кроме того, там расположен F-1 Village-центр для болельщиков, где можно перекусить, развлечься и приобрести сувениры.

Цена на трибуну "Апшерон" в этом году составляет 1099 евро. Цены на другие трибуны ниже, но они раскупаются быстрее.

© Фото: azerbaijanf1.com

Культурная программа Формулы-1 в Баку

Дни проведения Ф-1 в Баку традиционно сопровождаются культурой программой. Этой осенью гостями города станут дуэт Юсиф Эйвазов и Кирилл Туриченко, ANNA ASTI, проект музыкантов из Казахстана Tynda music и их оркестровая композиция — музыка Ханса Циммера, автора музыки к известным голливудским фильмам и блокбастерам.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Что Азербайджан предлагает ценителям вина?

Ценителям вина и винограда советуем приехать в Азербайджан на неделю раньше Формулы-1.

7-8 сентября в живописном селе Мейсари под Шемахой пройдет III фестиваль винограда и вина, где можно будет узнать о традициях местного, продегустировать лучшие образцы виноделов региона, а также приобрести по выгодным ценам понравившиеся марки местных вин.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Шемахе по некоторым сведениям почти 3000 лет. Это один из туристических центров, куда тянутся путешественники из разных концов мира. Город гордится своей обсерваторией, в которой установлен телескоп с лучшей в мире линзой Карла Цейса. Здесь красивая природа, много культурно-исторических памятников, приятный мягкий климат и богатейшая национальная кухня — только плова насчитывается 46 разновидностей.

Для гостей фестиваля организуют трансфер из Баку: от Центра Гейдара Алиева в Мейсари и обратно.