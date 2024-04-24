Туристический поезд в Азербайджан готовят в РЖД

В следующем году РЖД планирует включить в расписание новый туристический поезд "По Шелковому пути". Маршрут поезда будет международным, туристы посетят Баку.

РЖД взял в разработку международный туристический маршрут, поезд между Россией и Азербайджаном может впервые отправиться в круиз в 2025 году.

Туристический поезд "По Шелковому пути" ориентировочно совершит первое путешествие 20 октября. Маршрут будет включать города Северного и Южного Кавказа - на территории России путешественники побывают в Карачаево-Черкессии и Дагестане, за пределами - в столице Азербайджана. Железнодорожный круиз из Москвы пройдет через Черкесск, Дербент, Баку и Махачкалу. Путешествие рассчитано на несколько дней.

В настоящее время в РЖД анонсировали запуск туристического поезда в Азербайджан, маршрут находится в разработке.