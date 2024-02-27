Поезд "Жемчужина Кавказа" оснастят вагоном-спа

Впервые в России появится туристический поезд, который будет оснащен вагоном со спа-комплексом. Вагон будет внедрен в состав "Жемчужина Кавказа".

Федеральная пассажирская компания запускает в составе туристического поезда вагон, в котором расположится спа.

Туристический состав будет оборудован сауной, комнатой для стирки и глажки белья.

Внутри подобная комната будет отделана по всем правилам сауны – с деревянными стенами и скамьями.

Отмечается, что ходить такой вагон будет в составе поезда "Жемчужина Кавказа".

Поезд "Жемчужина Кавказа" ходит по маршруту Москва – Ростов–на-Дону – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Махачкала – Нальчик и в обратном направлении.

Первый поезд в нынешнем году отправится в путешествие 26 апреля. Время в пути составит 6-7 дней.