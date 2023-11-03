РЖД вдвое увеличит круиз турпоезда "Жемчужины Кавказа"

Российские железные дороги запускают новый сезон туристического поезда "Жемчужины Кавказа". В этом году состав будет курсировать в два раза дольше, до начала октября.

Туристический поезд "Жемчужины Кавказа" начинает свой четвертый сезон. В этом году совершить путешествие можно будет с 26 апреля по 4 октября. Таким образом, время работы поезда увеличилось в два раза. Информацию об этом опубликовали РЖД в своем telegram-канале.

"Семидневный вояж стартует в столице и пройдёт по маршруту Москва – Майкоп – Владикавказ – Грозный – Дербент – Нальчик. Присоединиться к туру можно в Ростове-на-Дону"

– РЖД

Отмечается, что впервые состав будет курсировать также из Тюмени. Старт маршрута намечен на 8 мая.

Для более комфортного путешествия все составы оборудованы вагонами класса "Люкс", СВ и купе.

Также поезд включает в себя два вагона-ресторана и вагон-бар.

Во время поездки путешественник посетят Нихалойский водопад, Хаджохскую теснину, цитадель Нарын-Кала.

Все желающие смогут дополнить свой маршрут экскурсиями, которые можно будет оплатит у проводника или при покупке билетов.