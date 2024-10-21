Вестник Кавказа

На Крым идет мощный шторм

На Крым идет мощный шторм
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крымские спасатели объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать на полуострове целых четыре дня, включая воскресенье – шторм и снежные заряды принесет холодный циклон.

В ближайшие четыре дня Крым ждет непогода – вместе с холодным циклоном, который начнет "хозяйничать" уже сегодня, на полуостров придут снегопады и шквалистый ветер, а Черное море начнет сильно штормить, говорится в штормовом предупреждении ГУ МЧС России по Республике Крым.

Начнется непогода, вызванная прохождением холодных фронтальных разделов, дождями, местами очень сильными, а вечером в субботу, 23 ноября, они перейдут в мокрый снег.

Подует юго-западный ветер, который постепенно усилится и сменит направление на северо-запад, его скорость будет достигать 25-30 м/с, передает "АиФ-Крым".

Усиление ветра скажется и на Черном море – его начнет штормить, и высота волн в пике вырастет до 3-3,5 м, чуть слабее - до 2 м – будет шторм в Азовском море.

Сильные дожди вызовут подъем воды в реках Крыма, но, к счастью, он будет неопасным, на 0,3-0,8 м.

Отступит непогода лишь с началом новой рабочей недели, добавили в ГУ МЧС региона.

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