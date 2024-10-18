Вестник Кавказа

Ростовчане начали скупать билеты на предновогодние поезда в Крым

Поезд на вокзале
© Фото: Евгений Николайчук/ “Вестник Кавказа“
Жители Ростова-на-Дону неожиданно начали раскупать билеты на поезда в Крым, которые следуют на полуостров в канун новогодних праздников из других регионов страны, в частности из Москвы и Петербурга.

Ростовчане неожиданно стали интересоваться новогодними поездками в Крым – спрос на железнодорожные поездки на полуостров перед Новым годом вырос в два раза, сообщает сетевое издание "Деловая газета. Юг" со ссылкой на пресс-службу компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Всего за год из Ростова-на-Дону в Крым приезжает около 150 тыс человек. С 24 по 31 декабря 2023 года из Ростова-на Дону в Крым отправились более 4 тыс туристов"

- Гранд Сервис Экспресс

Еще загодя, за два месяца до поездки, ростовчане раскупили 425 билетов в купейные вагоны и 805 - в плацкартные на проходящие поезда из Москвы, Санкт-Петербурга, Перми и Омска, передает "АиФ-Ростов".

Такие данные оператор железнодорожных перевозок на маршруте, компания "Гранд Сервис Экспресс", приводит по состоянию на 30 октября 2024 года, при этом особым спросом на Дону пользуются даты за неделю и меньше до Нового года.

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