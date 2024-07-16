Россиян обеспечат дополнительными поездами на Новый год

Железнодорожные перевозчики России готовятся к высокому сезону новогодних праздников. На этот период будет назначено свыше 800 дополнительных поездов.

Более 800 дополнительных рейсов совершат поезда в России в период новогодних праздников, рассказал замглавы Минтранса Владимир Потешкин.

"С 23 декабря по 8 января в продажу открыто более 8 тыс рейсов поездов… для обеспечения сброса на перевозку АО "ФПК" совместно с ОАО "РЖД" прорабатывают назначение 824 дополнительных рейсов поездов"

– Потешкин

Всего в новогодний период в стране будет ходить 9,2 тыс поездов, это столько же, сколько на Новый год 2024.

Дополнительные поезда будут назначены по всем востребованным направлениям, в том числе в Крым.