Представительство Азербайджана по туризму откроется в Москве

Азербайджанское представительство по туризму откроется в скором времени в Москве, рассказали в пресс-службе посольства АР в России.
Открытие состоится в пятницу 25 октября.
В сообщении говорится, что работа представительства поможет продвижению туристических возможностей Азербайджана среди россиян.
"Ключевыми задачами представительства станет развитие сотрудничества с ведущими представителями туристической отрасли России, взаимодействие со СМИ, работа с государственными туристическими ведомствами, а также размещение информации на цифровых B2C платформах"
– посольство Азербайджана в России
Участниками церемонии открытия станут председатель Госагентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев, представители Минэкономразвития России, столичной мэрии, сотрудники посольства АР, госучреждений. На ней будут также присутствовать представители ведущих компаний туристического сектора и журналисты.