С января по август Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на $2,1 млрд. Лидерство среди стран по импорту сохраняет Россия.
За 8 месяцев текущего года экспорт азербайджанской ненефтяной продукции составил $2,1 млрд, при этом общий экспорт республики превысил $18,2 млрд.
Как сообщает «Спутник Азербайджан», лидерами среди товаров ненефтяного экспорта стали томаты ($139,5 млрд), хлопковое волокно ($138,5 млрд), золото ($96,1 млрд), азотные удобрения ($78,7 млрд).
Помимо этого, в пятерку товаров попали пластины из алюминиевых сплавов. На указанные товары приходится свыше четверти ненефтяных поставок Азербайджана.
Главным импортером ненефтяной продукции Азербайджана остается Россия, которая закупила товаров на сумму $752 млрд. В тройку также вошли Турция (395 млрд) и Грузия (158 млрд).