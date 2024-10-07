Вестник Кавказа

Главным импортером ненефтяной продукции Азербайджана остается Россия

Склад контейнеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
С января по август Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию на $2,1 млрд. Лидерство среди стран по импорту сохраняет Россия.

За 8 месяцев текущего года экспорт азербайджанской ненефтяной продукции составил $2,1 млрд, при этом общий экспорт республики превысил $18,2 млрд.

Как сообщает «Спутник Азербайджан», лидерами среди товаров ненефтяного экспорта стали томаты ($139,5 млрд), хлопковое волокно ($138,5 млрд), золото ($96,1 млрд), азотные удобрения ($78,7 млрд).

Помимо этого, в пятерку товаров попали пластины из алюминиевых сплавов. На указанные товары приходится свыше четверти ненефтяных поставок Азербайджана.

Главным импортером ненефтяной продукции Азербайджана остается Россия, которая закупила товаров на сумму $752 млрд. В тройку также вошли Турция (395 млрд) и Грузия (158 млрд).

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1100 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Интерес российского бизнеса к Азербайджану отметил посол РФ

Интерес российского бизнеса к Азербайджану отметил посол РФ

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Кем и когда заменят российских пограничников в Армении?

Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Седьмой конкурс памяти Муслима Магомаева пройдет в Грозном

Азербайджан получил первую партию продукции «Эконивы»

Азербайджан получил первую партию продукции «Эконивы»

Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

Роман Вильфанд: Решения COP29 будут по-настоящему значимыми

Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Дагестан и Азербайджан: перспективы торгово-экономического сотрудничества

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Береговые охраны России и Азербайджана сыграли в футбол в Дагестане

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

Ремонтные работы на границе России и Азербайджана частично завершены

СНГ принесет мир на Южный Кавказ

СНГ принесет мир на Южный Кавказ

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

Максим Шевченко о саммите СНГ, Азербайджане и Армении, АЭС в Казахстане, Пашиняне на велосипеде

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы