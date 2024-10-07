Каспийская строительная неделя началась в Баку

В Баку стартовала Каспийская строительная неделя. Ее посетил посол России в Азербайджане. На ней показаны макеты Физули и Зангилана после восстановления.

Каспийская строительная неделя стартовала сегодня в Экспоцентре в Баку, она продлится до 17 октября. В торжественной церемонии открытия примут участие официальные лица государства.

В рамках недели запланированы работы таких мероприятий, как:

4-я азербайджанская международная выставка по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха "Rebuild Karabakh";

29-я Азербайджанская международная строительная выставка "BakuBuild";

16-я Международная выставка по отоплению, вентиляции, кондиционированию, водоснабжению, сантехнике и плавательным бассейнам "Aquatherm Baku";

12-я Каспийская международная выставка дорожной инфраструктуры и общественного транспорта "Road&Traffic".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил приветственное письмо участникам и гостям выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» - Rebuild Karabakh.

Глава АР сказал, что совместное участие государственного и частного секторов в выставке открывает важные перспективы для реализации новых проектов и дальнейшего увеличения возможностей для бизнеса.

Помимо этого, в Экспоцентре открылась подготовленная Фондом возрождения Карабаха экспозиция «Урбицид и экоцид в Карабахе». На ней представлены снимки исторических объектов на освобожденных территориях.

Кроме того, на Каспийской строительной неделе в Баку представлены макеты азербайджанских городов Физули и Зангилан после восстановления.

Делегация из России

Стоит отметить, что с экспозициями ознакомился российский посол в Баку Михаил Евдокимов. Он заявил, что на мероприятии широко представлены 55 компаний из России.

Свое производство продемонстрировала российская компания СИБАЛЮКС. Как заявил, коммерческий директор Владимир Красношапка, компания намерена построить завод в поселке Алят и принять участие в возрождении Карабаха.

«Открытие завода по производству алюминиевых и стальных композитных панелей состоится во второй половине 2025 года. Он будет производить продукцию не только для Азербайджана но и для других стран»

- Владимир Красношапка

Российское участие в возрождении Карабаха

Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, в каком формате Азербайджану наиболее интересно сотрудничество с Россией в строительстве на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура.

"Мы хотели бы видеть российские компании и в роли инвесторов, и в роли исполнителей государственных заказов на строительство новых городов и сел в Карабахе и Восточном Зангезуре. Россия – это соседнее государство, о возможностях строительных компаний мы хорошо осведомлены благодаря существующему сотрудничеству, и хотели бы, чтобы их опыт применялся в освобожденных районах. Причем Азербайджану интересно не только обычное строительство, но и создание смарт-платформ", - сообщил он.

"Я думаю, что активное участие компаний из России поспособствует нашему совместному делу. Мы знаем, что в Карабахе создаются свободные экономические зоны – в Агдаме и Физули, и там уже работают российские компании. Мы ожидаем, что впредь наш стратегический партнер, союзник и сосед Россия будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности карабахских проектов, в том числе строительных", - добавил Эмин Гариблши.

Экономист обратил внимание, что доля государственного финансирования строительства в Карабахе и Восточном Зангезуре в настоящее время составляет не менее 90%. "Речь прежде всего о строительстве городов, но так и о возведении промышленных объектов. Однако Азербайджан нацелен на то, чтобы со временем, за счет налоговых и монетарных преференций, которые применяются уже сегодня, привлекать больше частных инвесторов, в том числе иностранных. По мере развития кластеризации по отдельным отраслям доля иностранных инвестиций будет расти", - ожидает он.

"Львиную долю строительных проектов сейчас занимают коммуникации. Мы видим, что в строительстве дорог, например туннелей в Кельбаджаре, участвуют иностранные компании – хотя эти работы тоже оплачиваются государством. Однако мы рассчитываем, что политика повышения инвестиционной привлекательности будет способствовать росту иностранных вложений в карабахские проекты. Если же в них начнут приходить российские инвестиций, это крайне позитивно скажется на интересе других государств к экономическим проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре", - заключил Эмин Гарибли.