Каспийская строительная неделя началась в Баку

Каспийская строительная неделя стартовала сегодня в Экспоцентре в Баку, она продлится до 17 октября. В торжественной церемонии открытия примут участие официальные лица государства.
В рамках недели запланированы работы таких мероприятий, как:
- 4-я азербайджанская международная выставка по восстановлению, реконструкции и развитию Карабаха "Rebuild Karabakh";
- 29-я Азербайджанская международная строительная выставка "BakuBuild";
- 16-я Международная выставка по отоплению, вентиляции, кондиционированию, водоснабжению, сантехнике и плавательным бассейнам "Aquatherm Baku";
- 12-я Каспийская международная выставка дорожной инфраструктуры и общественного транспорта "Road&Traffic".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил приветственное письмо участникам и гостям выставки «Восстановление, реконструкция и развитие Карабаха» - Rebuild Karabakh.
Глава АР сказал, что совместное участие государственного и частного секторов в выставке открывает важные перспективы для реализации новых проектов и дальнейшего увеличения возможностей для бизнеса.
Помимо этого, в Экспоцентре открылась подготовленная Фондом возрождения Карабаха экспозиция «Урбицид и экоцид в Карабахе». На ней представлены снимки исторических объектов на освобожденных территориях.
Кроме того, на Каспийской строительной неделе в Баку представлены макеты азербайджанских городов Физули и Зангилан после восстановления.
Делегация из России
Стоит отметить, что с экспозициями ознакомился российский посол в Баку Михаил Евдокимов. Он заявил, что на мероприятии широко представлены 55 компаний из России.
Свое производство продемонстрировала российская компания СИБАЛЮКС. Как заявил, коммерческий директор Владимир Красношапка, компания намерена построить завод в поселке Алят и принять участие в возрождении Карабаха.
«Открытие завода по производству алюминиевых и стальных композитных панелей состоится во второй половине 2025 года. Он будет производить продукцию не только для Азербайджана но и для других стран»
- Владимир Красношапка
Российское участие в возрождении Карабаха
Кандидат экономических наук, доцент кафедры "Международная экономика" UNEC Эмин Гарибли в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, в каком формате Азербайджану наиболее интересно сотрудничество с Россией в строительстве на освобожденных территориях Карабаха и Восточного Зангезура.
"Мы хотели бы видеть российские компании и в роли инвесторов, и в роли исполнителей государственных заказов на строительство новых городов и сел в Карабахе и Восточном Зангезуре. Россия – это соседнее государство, о возможностях строительных компаний мы хорошо осведомлены благодаря существующему сотрудничеству, и хотели бы, чтобы их опыт применялся в освобожденных районах. Причем Азербайджану интересно не только обычное строительство, но и создание смарт-платформ", - сообщил он.
"Я думаю, что активное участие компаний из России поспособствует нашему совместному делу. Мы знаем, что в Карабахе создаются свободные экономические зоны – в Агдаме и Физули, и там уже работают российские компании. Мы ожидаем, что впредь наш стратегический партнер, союзник и сосед Россия будет способствовать улучшению инвестиционной привлекательности карабахских проектов, в том числе строительных", - добавил Эмин Гариблши.
Экономист обратил внимание, что доля государственного финансирования строительства в Карабахе и Восточном Зангезуре в настоящее время составляет не менее 90%. "Речь прежде всего о строительстве городов, но так и о возведении промышленных объектов. Однако Азербайджан нацелен на то, чтобы со временем, за счет налоговых и монетарных преференций, которые применяются уже сегодня, привлекать больше частных инвесторов, в том числе иностранных. По мере развития кластеризации по отдельным отраслям доля иностранных инвестиций будет расти", - ожидает он.
"Львиную долю строительных проектов сейчас занимают коммуникации. Мы видим, что в строительстве дорог, например туннелей в Кельбаджаре, участвуют иностранные компании – хотя эти работы тоже оплачиваются государством. Однако мы рассчитываем, что политика повышения инвестиционной привлекательности будет способствовать росту иностранных вложений в карабахские проекты. Если же в них начнут приходить российские инвестиций, это крайне позитивно скажется на интересе других государств к экономическим проектам в Карабахе и Восточном Зангезуре", - заключил Эмин Гарибли.