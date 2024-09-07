В Баку стартовало PreCOP29

Предварительное совещание PreCOP29 открылось в столице Азербайджана. Оно проходит за месяц до начала COP29. В ходе мероприятия будут проведены различные мероприятия, направленные на обсуждение климатических вопросов и проведения основного саммита в ноябре.

В азербайджанской столице начало работу совещание PreCOP29, которое предшествует самой конференции по изменению климата. Мероприятие проходит в Центре Гейдара Алиева и продлится два дня.

PreCOP обычно проводится за месяц до основного мероприятия для того, чтобы участники могли сверить мнения по решению климатических вопросов.

На открытии мероприятия выступил президент COP29 и министр экологии Азербайджана Мухтар Бабаев, где зачитал обращение президента республики Ильхама Алиева к участникам PreCOP29. В своей речи он также подчеркнул, что ноябрьский саммит станет решающим испытанием и для Парижского соглашения, и для многостороннего сотрудничества.

Помимо него, на открытии произнесли речь президент COP28 и министр промышленности ОАЭ Султан Аль Джабер, заместитель генсека ООН Амина Джейн Мохаммед и другие официальные лица.

В рамках PreCOP29 будут проведены различные дискуссии, лекции, консультации и брифинги, где основными темами выступят вопросы экологии, климата и проведения самого COP29.

Напомним, что COP29 пройдет в столице Азербайджана с 11 по 22 ноября.