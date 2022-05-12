Вестник Кавказа

Байрамов рассказал участникам СМИД СНГ о подготовке к COP29

Байрамов рассказал участникам СМИД СНГ о подготовке к COP29
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава азербайджанского МИД выступил на заседании СМИД СНГ. Он поведал о подготовке страны к климатической Конференции ООН.

Глава МИД Азербайджана в ходе заседания СМИД СНГ проинформировал своих коллег из других стран о подготовке республики к климатической Конференции COP29. Об этом сам Джейхун Байрамов написал на своих страницах в соцсетях.

Он подчеркнул, что участники встречи также обсудили дальнейшие планы и перспективы сотрудничества.

"Принял участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ в Москве. Обсудили вопросы повестки дня, а также планы на будущее и перспективы сотрудничества. Я также проинформировал коллег о подготовке к предстоящему мероприятию COP29 в Баку"

– азербайджанский министр

Напомним, Баку примет климатическую Конференцию ООН через месяц. Она стартует 11-го ноября, а завершится – 22-го.

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