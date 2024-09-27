Глава МИД Азербайджана едет в Россию

Джейхун Байрамов прибывает сегодня вечером в российскую столицу. В рамках визита он примет участие в заседании СМИД СНГ.

В воскресенье, 6 октября, министр иностранных дел Азербайджана отправился в Москву. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД АР.

Цель поездки Джейхуна Байрамова в Россию – участие в заседании СМИД Содружества Независимых государств.

"В рамках визита планируется выступление министра Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, а также участие во встречах на высоком уровне"

– пресс-служба ведомства

Последний раз глава азербайджанского внешнеполитического ведомства посещал Москву минувшим летом. Он входил в состав делегации, прибывшей в российскую столицу на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.