Вестник Кавказа

Глава МИД Азербайджана едет в Россию

Глава МИД Азербайджана едет в Россию
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Джейхун Байрамов прибывает сегодня вечером в российскую столицу. В рамках визита он примет участие в заседании СМИД СНГ.

В воскресенье, 6 октября, министр иностранных дел Азербайджана отправился в Москву. Об этом сказано в пресс-релизе, опубликованном на сайте МИД АР.

Цель поездки Джейхуна Байрамова в Россию – участие в заседании СМИД Содружества Независимых государств.

"В рамках визита планируется выступление министра Джейхуна Байрамова на заседании Совета министров иностранных дел СНГ, а также участие во встречах на высоком уровне"

– пресс-служба ведомства

Последний раз глава азербайджанского внешнеполитического ведомства посещал Москву минувшим летом. Он входил в состав делегации, прибывшей в российскую столицу на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

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