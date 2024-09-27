Россия и Азербайджан будут бороться с обмелением Каспия сообща

Россия и Азербайджан создали рабочую группу по вопросу обмеления Каспия. Ее состав сформирован 2 октября, сопредседателями назначены Рауф Гаджиев и Сергей Аноприенко.

Рабочая группа по вопросу обмеления Каспийского моря создана Россией и Азербайджаном, в нее вошли члены министерств и ведомств, а также научно-исследовательских институтов, пишет пресс-служба Кабмина АР.

Решение о создании такой группы было принято по итогам визита президента России Владимира Путина в Азербайджан. В ходе переговоров со своим коллегой Ильхамом Алиевым поднимался вопрос, связанный с понижением уровня Каспия.

Сопредседатели межправкомиссии по экономическому сотрудничества между Азербайджаном и Россией — Шахин Мустафаев и Алексей Оверчук — в сентябре также говорили о проблеме Каспийского моря и договорились о создании рабочей группы.

Состав был сформирован 2 октября, сопредседателями группы стали замминистра экологии и природных ресурсов Азербайджана Рауф Гаджиев и замглавы министерства природных ресурсов РФ Сергей Аноприенко.

Отмечается, что в ее состав вошли члены соответствующих министерств и ведомств, сотрудники научно-исследовательских институтов, агентств водных ресурсов России и Азербайджана.

В рамках формата совместных действий будет разработан план деятельности, предусматривающий исследование причин изменения уровня Каспия, подготовку прогнозов, мониторинг и другие меры.