Россия и Азербайджан будут совместно решать проблему Каспия

По вопросу обмеления Каспийского моря создана российско-азербайджанская рабочая группа. Ее возглавили замминистры экологии двух стран.

Правительство РФ сообщает о создании российско-азербайджанской рабочей группы по проблеме обмеления Каспия.

Решение о создании рабочей группы было принято в августе по итогам встречи лидеров России и Азербайджана.

"Рабочая группа, состоящая из представителей профильных министерств и ведомств, научно-исследовательских институтов России и Азербайджана, займется исследованием проблемы обмеления акватории Каспийского моря"

– пресс-служба правительства РФ

Состав рабочей группы был сформирован 2 октября, ее возглавили заместители министров экологии РФ и АР Сергей Аноприенко и Рауф Гаджиев. Также в нее вошли представители министерств, профильных ведомств и научно-исследовательских институтов России и Азербайджана.

"В формате совместной работы специалисты разработают план действий, в который планируется включить такие меры, как исследование причин изменения уровня Каспийского моря, краткосрочные и долгосрочные прогнозы, адаптационные стратегии, проведут мониторинг колебаний уровня воды, совместные научные исследования, а также предпримут другие шаги, направленные на снижение негативного влияния на прибрежные территории"

– правительство РФ

Обмеление водоема - актуальная проблема для всех стран прикаспийского региона. По последним данным, ежегодно уровень воды в Каспийском море падает на 69 см.