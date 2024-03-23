Страны каспийского региона отмечают Всемирный день моря

Сегодня во всем мире по решению Ассамблеи Межправительственной морской организации отмечается Всемирный день моря, который напоминает о важности сохранения морской среды и устойчивого использования ее ресурсов.

Сегодня отмечается Всемирный день моря, и к этому празднику имеют прямое отношение все прикаспийские страны – ведь Каспийское море - крупнейший замкнутый водоем планеты, который играет важную роль в их экономике и экологии.

Большая часть грузоперевозок идет через моря, которые обеспечивают более 90% мировой торговли, и Каспий в этом отношении крайне важен для стран региона, передает Sputnik Казахстан.

Каспийское море уникально как крупнейшее в мире замкнутое озеро – это не только транспортная артерия, но и источник нефти и газа, а также рыбного хозяйства. Морские порты играют ключевую роль в транспортировке нефти, углеводородов и других товаров.

Также Каспийское море обладает уникальной экосистемой и является средой обитания множества видов животных и растений, в том числе эндемиков, таких, как каспийский тюлень. Поэтому охрана экологии Каспийского моря – это вопрос международного значения.

Вопросы изменения климата также сказываются на уровне воды в Каспии, что может привести к снижению биоразнообразия и усилению эрозии берегов. В то же время российские ученые заверяют, что особых поводов для беспокойства нет.

Уровень воды в Каспийском море всегда будет повышаться и понижаться, предпосылок для исчезновения водоема нет, заявил врио директора Института океанологии имени П.П. Ширшова Российской академии наук Владимир Шевченко.

"История изменения уровня Каспия научно исследуется уже около 200 лет. И отмечено, что колебания уровня были действительно очень большие, иногда десятки метров. Проблемы до сих пор однозначно не решены. Здесь соотношение баланса испарения и поступления речного стока. Каспий питают такие реки, как Волга, идущая по очень большой восточно-европейской платформе, сток сильно не меняется, он стал зарегулированным"

- Владимир Шевченко

Что касается колебаний уровня воды в Каспийском море, то вызваны они в основном естественными причинами, поэтому они "были и будут", уверен ученый.