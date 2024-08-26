Российские ученые назвали причину обмеления Каспия

Обмеление Каспийского моря связано с уменьшением среднегодового объема осадков в бассейне Волги из-за изменения направления циклонов. Об этом заявил ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук.

Обмеление Каспийского моря вызывает серьезные опасения у научного сообщества и стран, территориально сопряженных с этим огромным водоемом. Российская академия наук (РАН) определила, что главным фактором уменьшения уровня воды в Каспии является снижение среднегодового объема осадков в бассейне реки Волги. Данный процесс вызван изменением направления циклонов из-за глобальных климатических изменений.

«В целом обмеление Каспийского моря — это следствие. Причины, прежде всего, это изменение климата. Лет 20 назад мы получали из Атлантического океана постоянно циклоны, которые проходили по центральной части России и сливали свои осадки в водосбор бассейна Волги, эти воды стекали в Каспийское море, и Каспий имел свой баланс испарения, приход воды. В данный момент эти циклоны проходят значительно севернее и сливают осадки в районе Москвы, Санкт-Петербурга, и сбрасываются в Северный Ледовитый океан. И в данный момент как раз Волга находится в водном дефиците, она очень обмелела и, соответственно, Каспийское море»

– ведущий научный сотрудник Южного научного центра Российской академии наук (ЮНЦ РАН), кандидат биологических наук Владимир Ушивцев

Напомним, что климатические изменения – это комплекс устойчивых и продолжительных изменений в системе климата Земли. Они включают в себя потепление атмосферы, таяние ледников и изменения в структуре атмосферных циркуляций. Эти процессы существенно влияют на гидрологические циклы и вызывают значительные колебания в объемах осадков, что в свою очередь отражается на уровнях водоемов.

Отметим, что особенно заметны эти изменения в больших речных бассейнах, таких как бассейн Волги. Согласно исследованиям, наблюдается уменьшение количества осадков, что связано с изменением направления и интенсивности циклонов.

Циклоны играют ключевую роль в доставке влаги на сушу и поддержании уровня водоемов. Однако в последние десятилетия ученые фиксируют смещение циклонов на другие широты и изменения в интенсивности их прохождения. Эти изменения приводят к тому, что осадки, которые раньше выпадали в бассейне Волги, сейчас нередко уходят либо в более высокие широты, либо вовсе не достигают континента в достаточном количестве.

Это приводит к снижению притока воды в Волгу, которая является основным поставщиком воды в Каспийское море. В результате уровень воды в Каспийском море снижается, вызывая его обмеление.