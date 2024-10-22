Вестник Кавказа

В Анапе День города решили передвинуть на зиму

В Анапе День города решили передвинуть на зиму
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Жители Анапы будут отмечать День города не в сентябре, а в декабре, депутаты приняли соответствующий законопроект. Праздник планируется отмечать 15 декабря.

В Анапе рассмотрели вопрос о переносе Дня города с сентября на декабрь.

"Проект закона направлен на изменение даты празднования… Именно 15 декабря 1846 года указом царя Николая I крепость Анапа получила официально статус города"

– градоначальник Василий Швец

В настоящее время у праздника нет установленной даты - он отмечается в последнюю субботу сентября. Если День города будет праздноваться в декабре, то решится проблема с тем, что иногда он выпадает на 21 сентября - важную дату, день когда Анапа была освобождена от фашистов, добавил Швец.

Депутаты Краснодарского края приняли проект закона.

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