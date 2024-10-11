Анапа попала в число самых бюджетных предложений для отдыха в ноябре

В последний месяц осени отдохнуть на юге России выйдет заметно дешевле, чем летом. Отели в Анапе и Железноводске обойдутся путешественникам в менее 3 тысяч рублей за сутки.

Сервис по бронированию ТВИЛ.РУ представил рейтинг самых бюджетных направлений для отдыха в ноябре в России. В тройку лидеров по экономии попали Анапа и Железноводск.

Аналитики подсчитали, что проживание в отеле в Анапе в Краснодарском крае обойдется в чуть более чем 2100 рублей за сутки, стоимость ночи в Железноводске на Ставрополье – около 2200 рублей.

Лидером бюджетных путешествий стала Евпатория в Крыму. Здесь ночевка обойдется всего в 1670 рублей.

Также в число недорогих предложений попал Туапсе. Остановиться в местной гостинице можно за 2500 рублей в сутки.