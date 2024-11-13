Вестник Кавказа

Замир Гаджимурадов стал главой Дагестанских Огней

Замир Гаджимурадов стал главой Дагестанских Огней
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Должность градоначальника Дагестанских Огней займет Замир Гаджимурадов. Ранее исполнял обязанности мэра Алахверди Халилов.

В Дагестанских Огнях избрали нового главу. Городом будет руководить Замир Гаджимурадов, поведали в пресс-службе городской администрации.  

"Собрание депутатов города Дагестанские Огни единогласно избрало Замира Гаджимурадова главой города. Капитан Замир Шамсутдинович Гаджимурадов принимал участие в специальной военной операции, в зону ведения боевых действий направился добровольно, являлся заместителем командира батальона "Ахмат" – пресс-служба администрации города Дагестанские Огни

Сообщается, что Гаджимурадов был заместителем командира батальона "Ахмат", принимал участие в СВО. Удостоен ордена Мужества, также награжден медалью «За верность долгу» Луганской Народной Республики. В 2024 занял должность советника главы Дагестана.   


 

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