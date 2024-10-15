В Дагестане отобрали новые проекты благоустройства территорий

В Махачкале сегодня прошло заседание конкурсной комиссии по отбору проектов для программы "Местные инициативы" на будущий 2025 год – ее победителями стали почти 50 народных проектов.

Сегодня в столице Дагестана Махачкале прошло заседание конкурсной комиссии, которая отбирала на будущий 2025 год народные проекты благоустройства территорий, которые будут реализованы на местах, сообщила пресс-служба правительства Дагестана.

"Это, наверное, самая эффективная программа, которая непосредственно дает результат в течение 2-3 месяцев для населения. Жители республики наглядно видят результат — благоустроенные территории"

- первый вице-премьер Дагестана Руслан Алиев

В комиссию в нынешнем году поступили 92 заявки по благоустройству территорий – они поступили от администраций селений, районов и городов. Более половины - 49 проектов – были одобрены к реализации по программе "Местные инициативы" на 2025 год, передает "АиФ-Дагестан".

На реализацию инфраструктурных проектов правительство региона выдели 200 млн рублей, заверил первый вице-премьер.

Напомним, с 2019 года по этой программе в республике благоустроены 905 общественных территорий, на что было потрачено 1,7 млрд бюджетных рублей, и 560 млн рублей инвестиций.