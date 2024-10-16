Мэр Сочи похвастался благоустроенными улицами

В Сочи ремонтные работы провели на 59 городских улиц. В будущем власти курорта хотят благоустроить еще 85 улиц.
Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Сочи благоустроили свыше 59 дорог общей длиной в 39 км. На работы было потрачено более 860 млн рублей, рассказала глава курорта Андрей Прошунин.
Ремонтные работы закончили выполнять раньше срока, отметил он. В будущем благоустройство коснется еще 85 улиц города.
К концу 2024 году сочинские власти хотят участки дорог, где часто возникают оползни. Также уже готовы проекты работ по 8 другим сложным участкам улиц, осталось только найти финансирование.