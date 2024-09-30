В развитие Сочи инвестировано почти 600 миллиардов

Инвесторы с удовольствием вкладывают средства в развитие Сочи – в городе-курорте идет работа с более чем полусотней новых проектов, большая часть из которых – в сферах туризма и санаторно-курортного отдыха.

В курортном Сочи активно развиваются инвестиционные проекты – большая их часть ведется в сфере гостеприимства, сообщил глава города Андрей Прошунин.

"Инвестиционный портфель сегодня состоит из 54 проектов с общим объемом вложений в 586 млрд рублей. Их реализация позволит в ближайшие восемь лет создать в Сочи более 24 тысяч новых рабочих мест, причем две трети из них - в санаторно-курортной и туристской сферах"

- Андрей Прошунин

В первую очередь, это строительство новых курортов класса 4* и 5* в Лазоревском районе города. Значительные средства вкладываются в реконструкцию пансионата "Кристалл", санаториев "Волна" и "Известия", а также обновление гостиницы "Приморская", обновят и гостиничный фонд легендарной Красной Поляны, передает "Интерфакс".

Одной лишь сферой туризма инвестиции не ограничиваются – все охотнее бизнесмены инвестируют средства в проекты сельского хозяйства: в регионе создается крупный агротуристический кластер площадью около 500 га, в котором будет тепличный комплекс, оливковые и фруктовые сады, и даже форелевое хозяйство, поведал сити-менеджер.

В городе строится много жилья – строящаяся инфраструктура будет включать в себя не только жилые дома, но и парки, скверы, набережные и пляжные зоны, детские площадки и места для занятий спортом, а также удобные транспортные и пешеходные маршруты, добавил Андрей Прошунин.