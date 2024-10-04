Более 3 млн туристов Кубань планирует принять за зиму

За зимний сезон краснодарские курорты хотят нарастить турпоток до 3 млн человек. Наиболее востребованными в этот период будут горнолыжные курорты Сочи.

В планах Кубани принять более 3 млн туристов в зимний период, передает вице-губернатор Александр Руппель.

Сейчас уровень бронирований достиг 40%, в Сочи он и вовсе ровняется 60%. В Новый год загрузка будет особенно большой – на горнолыжных курортах она дойдет до 90%, рассказал Руппель.

Наибольшей популярностью пользуются горные курорты «Роза Хутор», «Газпром Поляна» и «Красная Поляна». Они уже почти готовы принимать активных путешественников.

В Краснодарском крае также планируют улучить безопасность не только на самих курортах, но и других местах скопления туристов.