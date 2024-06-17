Когда откроется горнолыжный сезон на «Роза Хутор»?

Горнолыжный сезон на «Роза Хутор» в 2024 году стартует в декабре. Спрос на раннее бронирование и приобретение ски-пассов вырос на 30%.

Генеральный директор горного курорта «Роза Хутор» в Сочи Александр Белокобыльский рассказал, когда начнется горнолыжный сезон на курорте.

По его словам, открытие состоится в третьей декаде декабря текущего года, как и бывало раньше. Он отметил, что в это время планируется открыть для отдыхающих трассы для катания.

При этом Белокобыльский не стал раскрывать точную дату начала зимнего сезона. Гендиректор подчеркнул, что открытие будет зависеть от погодных условий на курорте.

«Если снег выпадет в ноябре или в начале декабря, открывать курорт для горнолыжников смысла особого нет. Поэтому начало зимнего сезона у нас происходит где-то в третьей декаде декабря»

- Александр Белокобыльский

Глава курорта также заявил, что по сравнению с прошлым годом спрос на раннее бронирование и приобретение ски-пассов увеличился на 30%. Кроме того, он рассказал о программе лояльности.

«В 2024 году была внедрена программа лояльности «Роза бонус». Участникам были начислены дополнительно 10 тыс бонусов, которыми можно воспользоваться при приобретении услуг курорта»

- гендиректор «Роза Хутор»