Школьников ждут грандиозные скидки на «Роза Хутор»

Курорт «Роза Хутор» подготовил подарок – комбинированные билеты, позволяющие разнообразно и недорого провести время на курорте. Спецпредложение будет действовать на курорте 14, 15, 21 и 22 сентября.

В этом году курорт «Роза Хутор» представляет уникальное предложение — комбинированные билеты для школьников. Под лозунгом «Дни школьника» ребята смогут поучаствовать в разнообразных и познавательных активностях всего за 450 рублей.

В пакет входят поездки на канатных дорогах, посещение интерактивного этнопарка «Моя Россия», а также визит в Музей Археологии.

«День школьника на «Роза Хутор» - это увлекательно, познавательно и очень весело. В горах всех ждут катание на канатных дорогах, высокогорные водопады и приключения. Специальное предложение распространяется на учащихся образовательных учреждений Сочи в возрасте от 7 до 17 лет»

– пресс-служба на курорте «Роза Хутор»

Поездки на канатных дорогах для маленьких гостей это возможность ближе познакомиться с природой. Экскурсии и поездки на канатных дорогах сопровождаются интересными рассказами о флоре и фауне региона. Детям рассказывают о горах, лесах и местных жителях в их естественной среде обитания, что вызывает огромный интерес к окружающему миру.

Интерактивный этнопарк «Моя Россия» - это уникальная возможность для детей совершить своеобразное путешествие по различным регионам нашей страны. Парк включает более десятка павильонов, каждый из которых представляет культуру и традиции конкретного региона: от Древней Руси до современных национальных республик.