Вестник Кавказа

Востребованность агрономов выросла на Кубани

Востребованность агрономов выросла на Кубани
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Краснодарском крае вырос спрос на агрономов. Средняя зарплата – более 82 тыс рублей. Также увеличилась востребованность экологов.

В Краснодарском крае проявляется интерес к агрономам, есть спрос в агрономии и животноводстве, пишет пресс-служба компании "Авито".

Так количество вакансий для агрономов в регионе увеличилось на 53%, а для лаборантов – на 43%.

Отмечается, что средняя зарплата составляет более 82 тыс рублей. Лаборантам предлагают почти 53 тыс рублей.

Кроме того, на 34% возрос интерес к экологам. Средняя предлагаемая зарплата специалистам составляет 91,5 тыс рублей.

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