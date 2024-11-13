Востребованность агрономов выросла на Кубани

В Краснодарском крае вырос спрос на агрономов. Средняя зарплата – более 82 тыс рублей. Также увеличилась востребованность экологов.

В Краснодарском крае проявляется интерес к агрономам, есть спрос в агрономии и животноводстве, пишет пресс-служба компании "Авито".

Так количество вакансий для агрономов в регионе увеличилось на 53%, а для лаборантов – на 43%.

Отмечается, что средняя зарплата составляет более 82 тыс рублей. Лаборантам предлагают почти 53 тыс рублей.

Кроме того, на 34% возрос интерес к экологам. Средняя предлагаемая зарплата специалистам составляет 91,5 тыс рублей.