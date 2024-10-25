Вестник Кавказа

Краснодар с Крымским мостом соединила новая трасса

Краснодар с Крымским мостом соединила новая трасса
© Фото: Скриншот с сервиса “Яндекс.Карты“
Вскоре автотуристам не придется проводить большую часть времени в пробках, путешествуя из Краснодара в Крым – до конца года здесь откроется новая современная скоростная трасса.

Дорога из Краснодара до Крымского моста вскоре не будет занимать у автотуристов полдня, а значит, добраться до курортов Крыма можно будет значительно быстрее – это позволит сделать новая трасса А-289, которая уже появилась на электронных картах. 

Протяженность четырехполосной магистрали - около 120 км. Следовательно, что преодолеть путь при ее расчетной скорости в 120 км/ч можно будет чуть больше, чем за час, и даже при условии обязательного прохождения досмотра дорога на полуостров не займет у туристов больше двух часов, передает портал Юга.ру.

Впечатляет и ее пропускная способность - до 40 тыс автомобилей в сутки, но главное – она проходит в стороне от населенных пунктов, а значит, транзитных большегрузов на ней не будет даже в высокий курортный сезон.

Для автомобильного движения новую трассу планируют открыть уже до конца текущего 2024 года, сообщили в "Автодоре".

Напомним, нынешняя трасса из Краснодара до Крыма проходит через Темрюк и Славянск-на-Кубани, и большую часть времени на ней водители маются в заторах, к которым летом добавляется еще и жара.

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