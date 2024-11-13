Вестник Кавказа

Между Москвой и Баку есть перспективы для проектов в зеленой повестке – Росатом

Между Москвой и Баку есть перспективы для проектов в зеленой повестке – Росатом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В "Росатоме" заявили о готовности предложить Азербайджану атомные технологии. Там отметили, что Баку проявляет интерес к зеленым технологиям.

Глава департамента устойчивого развития госкорпорации "Росатом" Полина Лион сообщила, что Москва готова предложить Баку атомные технологии.

Она отметила, что "Росатом" имеет широкий спектр технологий, включая экологические и цифровые решения. Лион подчеркнула, что компания готова обсудить весь продуктовый портфель с Баку.

Директор также добавила, что между Россией и Азербайджаном есть перспективы для совместных проектов в зеленой повестке.

Кроме того, она оценила атмосферу на COP29 в Баку и сказала, что для "Росатома" данное мероприятие было более успешным и результативным, чем предыдущая конференция.

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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