Юбилейный международный фестиваль имени Хачатуряна стартует в Армении

Десятый по счету фестиваль имени легендарного советского композитора начинается в столице Армении уже сегодня. Он будет идти почти целый месяц.

В среду, 20 ноября, в Ереване будет дан старт X Международному фестивалю имени Арама Хачатуряна.

Он будет длиться до 16 декабря. За это время состоятся шесть концертов.

Их даст государственный симфонический оркестр Армении совместно с именитыми музыкантами из разных стран. Среди них виолончелистка Софи Кауэр и скрипачки Лея Чжу и Клара-Джуми Канг. Запланирован также сольный концерт пианиста Антонио ди Кристофано.

Гости фестиваля смогут послушать произведения А. И. Хачатуряна, А. Дворжака, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского, Д. Д. Шостаковича и других.