Фестиваль классической музыки пройдет на ВДНХ

В мероприятии примут участие молодые исполнители - лауреаты международных и республиканских конкурсов, в том числе выпускники и ученики старших классов ведущих музыкальных школ Москвы и Баку. В онлайн-формате выступят гости из Италии.
В программе фестиваля прозвучат произведения классиков XIX и XX веков: Шуберта, Глинки, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова, Гаджибейли, Метнера, Дварионаса, Караева, Мустафа-заде и других композиторов.
Фестиваль «Консонанс» проводится на протяжении трех лет.
Организаторами выступают Московская детская музыкальная школа имени Кара Караева и павильон «Азербайджан» на ВДНХ.
Цель проекта - выявление талантливых молодых исполнителей и установление творческих связей между музыкальными учреждениями разных стран.
Московская детская музыкальная школа имени Кара Караева – единственное учебное заведение за пределами Азербайджана, которое с 2002 года носит имя советского и азербайджанского композитора Кара Караева.
- Мероприятие состоится в 12:30 по адресу: парк ВДНХ, проспект Мира, 119, стр.14. Павильон «Азербайджан», вход со стороны оранжереи.