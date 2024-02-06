Фестиваль классической музыки пройдет на ВДНХ

Международный фестиваль классической музыки «Консонанс» , приуроченный ко дню государственного флага Азербайджанской Республики, пройдет 9 ноября в павильоне «Азербайджан» на ВДНХ в рамках международного музыкального проекта «Гостиная Кара Караева».

В мероприятии примут участие молодые исполнители - лауреаты международных и республиканских конкурсов, в том числе выпускники и ученики старших классов ведущих музыкальных школ Москвы и Баку. В онлайн-формате выступят гости из Италии.

В программе фестиваля прозвучат произведения классиков XIX и XX веков: Шуберта, Глинки, Дебюсси, Скрябина, Рахманинова, Гаджибейли, Метнера, Дварионаса, Караева, Мустафа-заде и других композиторов.

Фестиваль «Консонанс» проводится на протяжении трех лет.

Организаторами выступают Московская детская музыкальная школа имени Кара Караева и павильон «Азербайджан» на ВДНХ.

Цель проекта - выявление талантливых молодых исполнителей и установление творческих связей между музыкальными учреждениями разных стран.

Московская детская музыкальная школа имени Кара Караева – единственное учебное заведение за пределами Азербайджана, которое с 2002 года носит имя советского и азербайджанского композитора Кара Караева.

Мероприятие состоится в 12:30 по адресу: парк ВДНХ, проспект Мира, 119, стр.14. Павильон «Азербайджан», вход со стороны оранжереи.