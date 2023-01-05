В Баку отметили 106-летие Кара Караева 

В Доме-музее Кара Караева собрались деятели культуры и искусства Азербайджана, они вспоминали композитора, а артисты Театра оперы и балета и студенты Бакинской музыкальной академии исполнили его произведения.

В Баку отметили 106-летие со дня рождения народного артиста СССР, лауреата Государственных премий Советского Союза и Азербайджана Кара Караева.

Заместитель министра культуры Мурад Гусейнов, председатель Союза композиторов Азербайджана Фирангиз Ализаде, ректор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова Фархад Бадалбейли, директор Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева Мурад Адыгезалзаде и другие деятели культуры и искусства посетили Аллею почетного захоронения, почтили память композитора, а потом собрались в Доме-музее Кара Караева.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Директор Государственного музея музыкальной культуры Алла Байрамова, другие музыковеды напомнили о заслугах Кара Караева в развитии национальной музыкальной культуры, а директор Дома-музея, пианистка и педагог Зулейха Караева-Багирова поблагодарила за внимание к памяти и творчеству ее отца.

© Фото: АЗЕРТАДЖ

Также на встрече выступил посол Азербайджана во Вьетнаме Шовги Мехдизаде, была показана запись выступления Национального симфонического оркестра Вьетнама и Ханойского филармонического оркестра, которые сыграли "Вьетнамскую сюиту" Караева, а потом произведения композитора прозвучали в исполнении артистов Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета и студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибекова.