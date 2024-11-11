Спецпредставитель президента РФ дважды выступит на COP29

Спецпредставитель российского лидера Борис Титов примет участие в двух секциях климатической конференции ООН, которая проходит в Азербайджане.
Отмечается, что 18 ноября Титов выступит на секции, которая будет посвящена климатической кооперации бизнеса стран БРИКС.
21 числа у него запланировано участие в секции «Сахалинский климатический эксперимент: результаты реализации и перспективы международного сотрудничества».
Сам спецпредставитель заявил, что обсуждение Сахалинского эксперимента выносится на климатическую конференцию впервые за три года его проведения.
«Это одна из попыток смоделировать в локальных условиях тот самый рынок углеродных единиц, о необходимости которого столько говорят. Попытка не первая, но действенная и наверняка интересная для коллег из других стран»
- Борис Титов