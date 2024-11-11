Вестник Кавказа

Спецпредставитель президента РФ дважды выступит на COP29

Спецпредставитель президента РФ дважды выступит на COP29
© Фото: сайт Кремля
Борис Титов выступит на очередных секциях COP29. 18 ноября он примет участие в секции по теме климатической кооперации БРИКС, а 21 ноября – по теме «Сахалинский климатический эксперимент».

Спецпредставитель российского лидера Борис Титов примет участие в двух секциях климатической конференции ООН, которая проходит в Азербайджане.

Отмечается, что 18 ноября Титов выступит на секции, которая будет посвящена климатической кооперации бизнеса стран БРИКС.

21 числа у него запланировано участие в секции «Сахалинский климатический эксперимент: результаты реализации и перспективы международного сотрудничества».

Сам спецпредставитель заявил, что обсуждение Сахалинского эксперимента выносится на климатическую конференцию впервые за три года его проведения.

«Это одна из попыток смоделировать в локальных условиях тот самый рынок углеродных единиц, о необходимости которого столько говорят. Попытка не первая, но действенная и наверняка интересная для коллег из других стран»

- Борис Титов

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COP29

Баку, Азербайджан

11-22 ноября


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