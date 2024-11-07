Вестник Кавказа

Мишустин передал президенту Азербайджана пожелания от Путина

Ильхам Алиев и Михаил Мишустин
© Фото: сайт правительства России
Российский премьер провел встречу с лидером Азербайджана. Она состоялась на полях COP29 в Баку в формате тет-а-тет.

В среду, 13 ноября, в Баку состоялась встреча премьер-министра России и президента Азербайджана. Переговоры Михаила Мишустина и Ильхама Алиева прошли в формате тет-а-тет.

В ходе беседы глава правительства РФ передал азербайджанскому лидеру теплые пожелания от его российского коллеги Владимира Путина и поздравления с успешным проведением COP29.

В свою очередь, Ильхам Алиев передал главе российского государства наилучшие пожелания и привет.

Напомним, российский премьер прибыл ранее в Баку для участия в климатическом саммите ООН. Он пообщался с генсеком ООН, а также провел встречу с азербайджанским коллегой Али Асадовым.

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