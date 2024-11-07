Мишустин передал президенту Азербайджана пожелания от Путина

Российский премьер провел встречу с лидером Азербайджана. Она состоялась на полях COP29 в Баку в формате тет-а-тет.
В среду, 13 ноября, в Баку состоялась встреча премьер-министра России и президента Азербайджана. Переговоры Михаила Мишустина и Ильхама Алиева прошли в формате тет-а-тет.
В ходе беседы глава правительства РФ передал азербайджанскому лидеру теплые пожелания от его российского коллеги Владимира Путина и поздравления с успешным проведением COP29.
В свою очередь, Ильхам Алиев передал главе российского государства наилучшие пожелания и привет.
Напомним, российский премьер прибыл ранее в Баку для участия в климатическом саммите ООН. Он пообщался с генсеком ООН, а также провел встречу с азербайджанским коллегой Али Асадовым.