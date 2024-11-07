В Азербайджане рассказали о новых инициативах в экономике с Россией

В Баку состоялись переговоры премьер-министров РФ и Азербайджана. Стороны поговорили о текущем экономическом взаимодействии и перспективам развития.

Азербайджан рассматривает вместе с Россией но инициатив для кооперации, в том числе в сфере нефти и газа. Такое заявление сделал 11 ноября премьер-министр республики Али Асадов на встрече в Баку с главой российского правительства Михаилом Мишустиным.

"На рассмотрении сторон находится ряд новых взаимовыгодных инициатив. Азербайджан – родина нефти и газа, <...> это (направление - прим. ред) актуально было вчера, сегодня и еще будет долго. А Россия - лидер по многим позициям в энергетической сфере"

– премьер АР

Глава азербайджанского правительства указал на то, что связи двух стран продолжают развиваться по многим направлениям, но особо стоит отметить сотрудничество в нефтегазовой сфере.

В частности, он напомнил, что на территории страны работают крупнейшие российские нефтегазовые компании.

"У нас традиционно с этими компаниями очень плодотворное сотрудничество"

– Али Асадов

Он также назвал Москву важным партнером для Баку в агропромышленном комплексе.

"Это касается и экспорта нашей продукции, и импорта российской сельскохозяйственной продукции в Азербайджан"

– глава правительства АР

Али Асадов обратил внимание, что в прошлом году экспорт сельхозпродукции из республики Южного Кавказа в Россию вырос более чем на 9%, а в нынешнем году рост уже превысил 12%.

Он поведал, что со своей стороны республика импортирует из России пшеницу и много удобрений.

"Мы импортируем не менее 1 млн тонн пшеницы из РФ, а по итогам 10 месяцев 2024 года будет почти 900 тыс тонн, и эта цифра будет расти"

– азербайджанский премьер-министр

Что касается импорта удобрений, продолжил он, то за восемь месяцев этого года уже ввезено 107 тыс тонн. Али Асадов предположил, что в этом году будет обновлен рекорд по товарообороту между странами.

"Судя по динамике роста взаимной торговли, в текущем году можно предположить, что будет зафиксирован новый рекорд: по итогам девяти месяцев наш товарооборот, по нашим данным, составил $3,5 млрд"

– глава азербайджанского правительства

Он также подтвердил заинтересованность Азербайджана в дальнейшем укреплении и наращивании добрососедских отношений и взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с Россией.