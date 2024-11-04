Проект совместного университета обсуждают Россия и Азербайджан

Россия и Азербайджан ведут диалог о создании совместного университета. Об этом рассказал глава Минобрнауки России, прибывший в Баку для участия в COP29.
"Проект, который мы очень активно обсуждаем сейчас по поручению глав наших государств – это открытие совместного российского-азербайджанского университета"
– Валерий Фальков
Он подчеркнул, что это один из проектов совместной повестки, над которой они работают в том числе и на COP29, передает "Sputnik Азербайджан".
Министр не уточнил, когда именно планируется открыть университет, но заметил, что переговоры находятся в активной фазе.
"Определяем параметры – количество студентов, образовательная программа, месторасположение и так далее. Немного подождем и мы все это анонсируем"
– глава Минобрнауки РФ