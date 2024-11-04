Вестник Кавказа

Проект совместного университета обсуждают Россия и Азербайджан

Проект совместного университета обсуждают Россия и Азербайджан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
РФ обсуждает с Азербайджаном вопрос открытия совместного университета, сообщил глава российского Минобрнауки. Министр подчеркнул, что переговоры находятся в активной стадии.

Россия и Азербайджан ведут диалог о создании совместного университета. Об этом рассказал глава Минобрнауки России, прибывший в Баку для участия в COP29.

"Проект, который мы очень активно обсуждаем сейчас по поручению глав наших государств – это открытие совместного российского-азербайджанского университета"

– Валерий Фальков

Он подчеркнул, что это один из проектов совместной повестки, над которой они работают в том числе и на COP29, передает "Sputnik Азербайджан".

Министр не уточнил, когда именно планируется открыть университет, но заметил, что переговоры находятся в активной фазе.

"Определяем параметры – количество студентов, образовательная программа, месторасположение и так далее. Немного подождем и мы все это анонсируем"

– глава Минобрнауки РФ

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