Вестник Кавказа

Самолеты из Дагестана в Азербайджан будут летать чаще

Самолеты из Дагестана в Азербайджан будут летать чаще
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
AZAL увеличил количество рейсов из Махачкалы в Баку. Самолеты будут вылетать 4 раза в неделю. Баку – одно из ключевых направлений из Дагестана.

Число прямых рейсов из столицы Дагестана в Баку возросло, "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) обновили расписание в осенне-зимний период.

Отмечается, что полеты будут производиться на лайнерах Airbus А 319 четыре раза в неделю: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье.

В пресс-службы дагестанского аэропорта назвал Баку одним из ключевых международных направлений из республики.

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