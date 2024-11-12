Ночные протесты в Грузии: что известно к этому часу

Три ночи подряд оппозиция в Грузии проводит на улицах Тбилиси. Сегодня участники акции перекрывали проспекте Чавчавадзе, после чего их оттеснили силовики. К этому часу акция завершилась.

Вечером во вторник в центре Тбилиси стартовала очередная ночная акция оппозиции, которая протестует против результатов парламентских выборов в Грузии.

К настоящему времени акция завершилась. Этому предшествовал разгон полицией - сотни правоохранителей оттеснили митингующих сначала с проспекта Чавчавадзе, затем с проспекта Меликишвили.

Оппозиционеры накануне вечером собрались на Чавчавадзе и заблокировали движение, кроме того, проникли в расположенное здесь здание Тбилисского государственного университета имени Иванэ Джавахишвили. Студенты потребовали не только отмены результатов выборов, но и отставки ректора вуза.

В протестной акции приняли участие сотни человек, под утро с проспекта Чавчавадзе, являющего важной транспортной артерией Тбилиси, правоохранители, сделав предупреждение о разгоне за 15 минут, вытеснили их на прилегающий проспект Меликишвили и выстроились кордоном. Стычек с полицией не было.

Вскоре после этого акция завершилась, протестующие отправились по домам. Один из оппозиционных лидеров Зураб Джапаридзе заявил, что протестующим пора расходиться и готовиться к дальнейшим протестам.

На данный момент в центре Тбилиси спокойно, восстановлено автомобильное движение.

Напомним, эта ночь стала третьей, которую оппозиционеры провели на улицах в рамках протеста. Ранее на проспекте Чавчавадзе был разбит палаточный городок, который во вторник был ликвидирован полицией, при разгонах был задержаны 16 человек.