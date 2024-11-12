Вестник Кавказа

Участники митинга вернулись на прежнее место протеста в Тбилиси

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Оппозиция вернула себе прежнее место протеста в грузинской столице. Ранее их с занятых позиций вытесняли сотрудники правоохранительных органов.

Участники митинга за проведение новых выборов в парламент Грузии вернулись на прежнее место его проведения. Согласно данным на вечер 19 ноября, сейчас они находятся на пересечении улиц Варазисхеви и Кекелидзе и проспектов Меликишвили и Чавчавадзе.

Беспрерывная акция протеста началась позавчера. Демонстранты расставили палатки и заблокировали проезд к ним на территорию микроавтобусами, мусорными баками, мешками с песком и другим.

Сегодня ранним утром к месту митинга приехали силовики. Они потребовали освободить проезжую часть, ссылаясь на закон, который позволяет перекрывать дорогу только при большом количестве собравшихся. Однако митингующие отказались это дело, после чего правоохранители начали вытеснять их.

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